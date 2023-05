Meteo: in Lombardia nuvolosità irregolare e variabile fino a venerdì

Maggio 29, 2023

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Fino a venerdì, in Lombardia, insisterà una nuvolosità irregolare e variabile con ampi tratti soleggiati sulla pianura nelle ore centrali, e isolati rovesci o temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi in possibile discesa alle pianure in serata. Lo si legge nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Nel fine settimana, pur in condizioni di scarsa circolazione, è probabile un maggiore afflusso di aria umida dai quadranti meridionali ed orientali con possibilità di precipitazioni, anche continue, più diffusa sulla regione.