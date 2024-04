Meteo: in Lombardia nuvolosità irregolare, nel fine settimana salgono temperature

4 Aprile 2024

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Sulla Lombardia nuvolosità irregolare e passaggio di velature per via di un flusso occidentale, a tratti debolmente instabile, ma con venti deboli e senza precipitazioni. Il bollettino meteo di Arpa regionale indica per le domani la graduale espansione di un promontorio anticiclonico, con l’ingresso di aria più mite e temperature massime in aumento.

Nel prossimo fine settimana, il tempo si manterrà stabile e caldo per il periodo, con qualche velatura. Dalle prime ore di martedì, poi, l’ingresso di una saccatura atlantica sul Mediterraneo porterà tempo più perturbato.