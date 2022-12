Meteo: in Lombardia pioviggine sparsa tra domani sera e venerdì mattina

Dicembre 28, 2022

Milano , 28 dic. (Adnkronos) – In Lombardia permangono foschia e nubi basse in pianura, a tratti in estensione alle prime Prealpi, nuvolosità più variabile sui rilievi Alpini e sulle cime Prealpine. Tra domani sera e venerdì mattina è attesa pioviggine sparsa sui settori meridionali. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino di Arpa Lombardia.

A partire da sabato, una progressiva rotazione da sud ovest del flusso in quota porterà aria mite verso l’arco alpino, ma sempre umida nei bassi strati e debolmente instabile. Estensione delle nubi basse anche ai rilievi, temperature in aumento.