Meteo: in Lombardia precipitazioni diffuse e neve a basse quote

Gennaio 17, 2023

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Sulla Lombardia cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con parziali ed irregolari schiarite in serata. Il bollettino meteo di Arpa regionale indica precipitazioni diffuse, da deboli a moderate sulla pianura e l’Appennino, deboli altrove, in attenuazione e parziale esaurimento nel corso della serata. Neve oltre 400 metri sull’Appennino, oltre 600 metri sugli altri rilievi, ma con possibili precipitazioni miste anche alle quote inferiori e temporaneamente fino al piano.

Le temperature massime in pianura oscilleranno tra 2 e 5 gradi. Zero termico in abbassamento, attorno a 600 metri sull’Appennino, a circa 700-900 sulle Prealpi ed i settori orientali. Venti in pianura moderati orientali, in attenuazione dal pomeriggio a partire da ovest; in montagna moderati da sud, in attenuazione.