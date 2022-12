Meteo: in Lombardia progressivo rialzo termico, giovedì attese piogge

Dicembre 12, 2022

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – In Lombardia, le correnti di aria fredda in quota, da nordoccidentali tendono a farsi via via più occidentali, con apporto di aria più mite che determinerà un aumento delle temperature nel corso della settimana.

Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, fino a domani persiste uno strato freddo a ridosso del suolo in Val Padana occidentale, con possibilità di deboli ed intermittenti precipitazioni nel corso della giornata di domani e gelate diffuse. Da metà settimana, tuttavia, prenderà piede un flusso più meridionale a tutte le quote, con associato un progressivo rialzo termico ed un incremento della probabilità di pioggia diffusa sul territorio nel corso di giovedì. Per il fine settimana appare probabile il ritorno a condizioni più stabili.