Meteo: in Lombardia soleggiato, da martedì alta pressione lascia posto a variabilità

Febbraio 3, 2024

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – In Lombardia condizioni di spiccata stabilità vengono garantite da un’ampia area di alta pressione sull’Europa occidentale, che determina giornate asciutte e ben soleggiate su tutta la regione, specie sui rilievi. In pianura, questa configurazione favorisce tuttavia formazione di nebbia e nubi basse nelle ore notturne, talvolta persistenti anche in giornata. Da martedì prossimo si avvierà però un graduale cambio di regime, con il cedimento dell’alta pressione ed il passaggio a maggiore variabilità. Queste le indicazioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Temperature nel complesso relativamente miti, significativamente superiori ai valori medi climatologici sui rilievi, dove il flusso settentrionale contribuisce a fenomeni di riscaldamento.