Meteo: in Lombardia soleggiato fino a inizio prossima settimana, nebbie in pianura

Dicembre 16, 2023

Milano, 16 dic.(Adnkronos) – Un’ampia e solida area di alta pressione in espansione dall’Atlantico sull’Europa centro occidentale determina fino ai primi giorni della prossima settimana condizioni stabili, soleggiate su tutta la Lombardia.

Secondo il bollettino meteo di Arpa regionale, sono possibili foschie o locali banchi di nebbia in formazione sulla bassa pianura nelle ore più fredde della giornata, con temperature in sensibile rialzo in montagna e quota dello zero termico in risalita a 3500 metri.

A metà della prossima settimana aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge a ridosso dei rilievi di confine.