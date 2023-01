Meteo: in Lombardia tempo stabile fino a sabato, da domenica peggioramento

Gennaio 5, 2023

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Sulla Lombardia condizioni di bel tempo fino alla mattina di sabato, dovuto ad un esteso campo di alta pressione sull’Europa che manterrà condizioni stabili su tutto il nord Italia. Lo rileva il bollettino meteo di Arpa regionale.

L’approfondimento di una saccatura nordatlantica sull’Europa occidentale determinerà, tuttavia, flussi via via più umidi e instabili con precipitazioni deboli irregolarmente sparse prevalentemente in pianura sabato, più intense da deboli a moderate diffuse a tutta la Regione nel corso della giornata di domenica.

Per l’inizio della prossima settimana, infine, è attesa una intensificazione della ventilazione con sensibile calo delle minime in pianura.