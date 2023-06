Meteo: in Lombardia temporali in arrivo sulle Alpi, temperature lievemente in calo

Giugno 21, 2023

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, un robusto campo di alta pressione continua a far affluire aria molto calda dal Nord Africa ed è inoltre responsabile di un cielo offuscato da nuvolosità alta e polvere sahariana in sospensione. Il “muro” anticiclonico cederà parzialmente nella serata di domani, giovedì 22, in favore di un passaggio temporalesco sulle Alpi e di un generale rinforzo del vento, quest’ultimo più evidente nella giornata di venerdì 23. Queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia contenute nel bollettino odierno.

Le temperature, domani prossime ai 35 gradi, caleranno di qualche grado mantenendosi comunque su valori prossimi o superiori ai 30 gradi, ma con meno umidità e quindi più sopportabili.

Il fine settimana sarà contraddistinto da sole e temperature massime estive, qualche pioggia potrebbe tornare lunedì sulle Alpi.