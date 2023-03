Meteo: in Lombardia venti in intensificazione, domenica tempo in miglioramento

Marzo 10, 2023

Milano, 10 mar. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, intensi flussi in quota dai quadranti occidentali o nordoccidentali, a tratti più umidi ed instabili, favoriscono oggi deboli precipitazioni sui rilievi settentrionali e, fino a domani pomeriggio, un generale rinforzo della ventilazione a tutte le quote. Domenica condizioni più stabili ma ventilazione ancora forte in quota. Queste le previsioni del bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Per lunedì, il progressivo avvicinamento di un’ondulazione instabile atlantica determinerà una maggiore nuvolosità con diffuse precipitazioni dalla serata fino al pomeriggio di martedì. Successivamente condizioni più stabili ma ventilazione in rinforzo.