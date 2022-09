Meteo: in Lombardia vento forte e temperature in calo, miglioramento da domani

Settembre 17, 2022

Milano, 17 set.(Adnkronos) – Il veloce passaggio di una saccatura dal Nord Europa, colma di aria fredda artico-marittima, è seguita da un rinforzo dei venti sulla Lombardia con estese condizioni di Foehn nelle vallate alpine e sulle pianure occidentali; rimane una residua instabilità sui settori più orientali della regione con ultimi fenomeni fino al pomeriggio di sabato. Queste le condizioni meteo rilevate da Arpa regionale.

Temperature in calo, specie in montagna e nei valori minimi, ma già nei prossimi giorni il flusso in quota si manterrà nordoccidentale e, conseguentemente, il tempo sulla Lombardia rimarrà stabile e soleggiato, con bassi valori di umidità. Temperature in graduale aumento con valori il linea alle medie del periodo.