Meteo: in Lombardia weekend con il ritorno a tempo più stabile

Milano, 23 set. (Adnkronos) – Una profonda area depressionaria atlantica, centrata a nord delle Isole Britanniche ed estesa verso sud fino alle coste del Nord-Africa, interessa gran parte dell’Europa. A tale struttura è associato un flusso in quota da sudovest, che nel suo movimento verso levante determina per oggi condizioni ancora in parte instabili.

Il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia indica, a partire da domani, e per le giornate a seguire, la parte attiva di tale struttura in spostamento verso l’Italia centro-meridionale, lasciando spazio ad una rimonta dei valori di pressione sul Nord-Italia e favorendo il ritorno a tempo più stabile.