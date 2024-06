Meteo: in Lombardia weekend di instabilità in aree montane, migliora in pianura

14 Giugno 2024

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – Sulla Lombardia insiste un’area depressionaria in traslazione sul Nord Europa, che determina per il fine settimana correnti occidentali a tratti instabili sui rilievi alpini e prealpini, con precipitazioni diffuse da deboli a moderate in montagna nella giornata di sabato, in attenuazione ma persistenti deboli sparse domenica ai rilievi.

Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, per i primi giorni della prossima settimana, condizioni stabili associate ad una rimonta anticiclonica sul Mediterraneo, con massime in progressivo rialzo in pianura.