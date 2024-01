Mezzaroma: “Orgogliosi di presentare nel Rapporto 2023 risultati censimento impianti”

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Sport e Salute è orgogliosa di presentare, nel Rapporto 2023, i risultati principali del Censimento Nazionale degli impianti sportivi, mappa fondamentale per tutto il sistema, frutto di un lungo lavoro che rappresenta una bussola per comprendere l’offerta di sport nel nostro Paese e su quali direttrici operare per aumentare la presenza di impianti sul territorio fino ad arrivare a un vero e proprio Piano nazionale dell’impiantistica sportiva”. Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma in occasione della presentazione del rapporto Sport 2023 di Ics e Sport e Salute.