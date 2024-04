Mezzogiorno, Fitto: “Da Piano Mattei a Zes strategia che guarda ai prossimi decenni”

22 Aprile 2024

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – “Dal Piano Mattei alla Zes unica, alla revisione del Pnrr, c’è una strategia che come governo abbiamo messo in campo e che guarda ai prossimi anni e ai prossimi decenni e non solo ai prossimi giorni, come è accaduto in passato”. Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto intervenendo all’incontro ‘Zes unica’ organizzato dalla Fondazione Magna Grecia a Palermo. “Le proposte di riperimetrazione delle vecchie 8 Zes andavano in direzioni discutibili”. Ha sottolineato.

“La Zes unica rappresenta una grande opportunità per un territorio molto ampio”, ha aggiunto.