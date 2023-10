Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – Per quanto riguarda la possibilità che il conflitto in Medio Oriente si possa allargare ad Iran e Libano, “il timore c’è sempre, dobbiamo lavorare affinché ciò non accada”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un forum sulla sicurezza nella sede della Regione Lazio, a Roma.