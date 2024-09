Mic: Boccia sanzionata, una ventina gli ingressi alla Camera, immagini sui social già nel ’23**

10 Settembre 2024

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Una ventina di ingressi a Montecitorio, tra il 2023 e il 2024, con le immagini dall’interno degli spazi della Camera dei Deputati che sui social figurerebbero già dallo scorso anno. A quanto risulta all’AdnKronos, sarebbero questi i numeri al centro dell”istruttoria’ della Commissione sicurezza della Camera, che nel pomeriggio ha deciso “di interdire l’accesso alle sedi della Camera dei deputati alla Signora Maria Rosaria Boccia, fino a diversa deliberazione degli organi competenti”.

La presenza a Montecitorio dell’imprenditrice, risulta in particolare legata alla sua appartenenza a due intergruppi parlamentari. Quello sulla dieta mediterranea, fondato a dicembre del 2023, presieduto dalla deputata di Fdi Marta Schifone, che conta una cinquantina di adesioni, tra cui lo stesso ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Tutti e tre in sala stampa della Camera, il 20 dicembre dello scorso anno, per la presentazione del progetto, assieme all’imprenditrice campana. Altro intergruppo è quello di medicina estetica. Nato a Montecitorio il primo febbraio scorso, è stato presentato dall’allora presidente Gimmi Cangiano (Fdi) nella sala stampa di Montecitorio, anche in questo caso alla presenza di Maria Rosaria Boccia, che figurava a capo del Comitato Tecnico-scientifico dell’intergruppo.

Tornando a oggi, la sanzione comminata dalla Camera per l’imprenditrice di Pompei, è stata decisa “alla luce della violazione della regola che vieta l’effettuazione e la diffusione di foto e video senza autorizzazione”, anche sulla “scorta di precedenti analoghi”. Il riferimento, in questo caso, è al blitz dello scorso 24 maggio di Stefano Apuzzo, ex deputato dei Verdi, che dopo aver scavalcato il davanzale di una finestra della Sala Aldo Moro della Camera, ha raggiunto il balcone della Sala della Lupa, dove ha poi appeso due bandiere della Palestina. Per lui era scattato il ‘Daspo’, ora comminato anche a Boccia.