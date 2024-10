Mic: Giuli, ‘Non è vero che intellettuali sinistra sono con coltello tra i denti, venuti al Maxxi’

6 Ottobre 2024

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – “Non è vera la leggenda degli intellettuali di Sinistra con il coltello tra i denti. Al punto che diversi intellettuali non vogliono essere sequestrati da una banda di contestatori”. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, conversando con Pietro Senaldi alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). “Quando ero Presidente del Maxxi hanno presentato i loro libri diversi intellettuali di Sinistra, a partire da Giuliano Amato, che è anche presidente emerito della Consulta, o Paolo di Paolo. E non avevano alcuna voglia di entrare in conflitto con chi criticava dentro la meccanica delle riflessioni”, ha aggiunto.