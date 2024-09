Mic: La Russa, ‘dimissioni non dovute fanno onore a Sangiuliano, solidarietà totale’**

6 Settembre 2024

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Gennaro Sangiuliano ha pienamente ragione nel dirsi fiero dei risultati raggiunti, sotto la sua guida, nell’ambito delle politiche culturali. Forse è in buona parte proprio in questa sua linea di condotta la ragione dell’accanimento nei suoi confronti. Le sue dimissioni non dovute gli fanno onore. La mia solidarietà umana è totale”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui social.