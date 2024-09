Mic: La Russa, ‘vicenda Sangiuliano mi ha addolorato, ha fatto benissimo il ministro’**

12 Settembre 2024

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Per me è un fatto molto doloroso perché io sono molto amico di Sangiuliano e lo considero uno dei ministri che ha svolto benissimo il proprio lavoro di ministro”. Lo ha detto Ignazio La Russa a Dritto e rovescio, in onda questa sera su Rete 4. “La vicenda personale mi ha addolorato e se lei mi consente non la voglio commentare perché prima di tutto la considero un fatto doloroso e privato”, ha aggiunto.