Mic: Magi (+Eu), ‘grave responsabilità Meloni, Sangiuliani si ri-dimetta’

6 Settembre 2024

Roma, 6 set (Adnkronos) – “Sangiuliano sta trascinando le istituzioni che rappresenta nell’umiliazione più totale. Alla vigilia del G7 Cultura, l’Italia dei patrioti mostra il peggio di sé. La responsabilità politica di Giorgia Meloni nel non aver accettato le dimissioni di Sangiuliano è gravissima: questa tragicommedia in salsa patriota sta ormai andando avanti da settimane e il colpo alla credibilità delle istituzioni italiane non ha precedenti”. Lo dice il segretario di +Europa Riccardo Magi.

“A Sangiuliano non resta che ri-presentare le sue dimissioni e a Giorgia Meloni non rimane che accettarle e trasmetterle formalmente al Presidente della Repubblica, sperando che la premier non commetta lo stesso errore di rifiutarle come ha fatto in precedenza nella sua gestione personalistica e proprietaria del potere”, conclude.