Mic: Usigrai, ‘Report visionato da P.Chigi prima messa in onda? Rai smentisca’

27 Ottobre 2024

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca”. E’ quando chiede in una nota l’Usigrai. “Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere – si legge -. Per questa ragione, a tutele dell’autonomia e indipendenza del servizio pubblico, ci aspettiamo una ferma smentita di quanto riportato dai quotidiani circa l’eventualità che la puntata di Report che andrà in onda stasera sia portata in visione, dal direttore degli Approfondimenti, Corsini, a Palazzo Chigi prima della sua messa in onda. La Rai in crisi di ascolti e di risorse ha bisogno di un vertice in grado di rilanciarla e non di dirigenti che rispondano a questo o quel partito prima che ai cittadini che pagano il canone”.