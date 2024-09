Mic: Valente (Pd), ‘da Sangiuliano maschilismo becero, perchè Meloni avalla?’

5 Settembre 2024

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “La telenovela Sangiuliano-Boccia è emblematica di relazioni personali e di potere imperniate sul maschilismo più vecchio e becero, purtroppo così caro a questa destra di governo. Le letture e le reazioni degli esponenti di maggioranza sono coerenti con la loro visione di Dio, patria e famiglia: lui, il ministro Sangiuliano, è potente ed esposto, lei, l’amante, avvenente e più giovane, è furba e ambiziosa”. Lo scrive su Facebook la senatrice del Pd Valeria Valente.

“Per la destra la vicenda sarebbe dunque in sostanza ascrivibile a una storia privata di ‘corna’. Ma invece è pubblica e investe la sfera istituzionale: per l’arrogante gestione del potere che mostra e per le implicazioni che ha avuto (chi ha pagato? Con quali soldi? Di quali atti riservati è stata messa a conoscenza la sedicente consigliera? Perché si è permessa un’intervista di 15 minuti al ministro dopo il Tg1?). Ma è proprio questa lettura e questa cultura che devono cambiare. Il ministro Sangiuliano è semplicemente inadeguato e non all’altezza del suo ruolo e della sua funzione, pure se ha tentato di spiegare e se ha pagato con le sue carte di credito. Perché Giorgia Meloni, che pure con Giambruno aveva mostrato ben altro piglio, non ha accettato le sue dimissioni? Perché avalla una lettura di questa vicenda tanto maschilista e offensiva per le donne e per tutti gli italiani?”.

“Dico da tempo – prosegue Valente – che Giorgia Meloni è una leader, la prima Premier donna, alla quale non difettano talento e coraggio (concordo su questo con Alessandra Bocchetti). Ma anche questa vicenda di fine estate conferma come purtroppo lei non abbia rotto il soffitto di cristallo. Non lavora affinché le sue libertà e i suoi traguardi possano diventare appannaggio di tutte le donne, ha accettato le regole maschili del gioco, ma non le cambia, non sovverte gli schemi e i modelli a vantaggio di tutte. Come farebbe invece una leader femminista”.