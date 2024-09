Mic: Vendola, ‘da Sangiuliano figura terribile, Meloni difende tribù e non senso Stato’

6 Settembre 2024

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Credo che sia sbagliato attendere di fronte al clamore di taluni fatti l’eventuale sviluppo giudiziario. La politica ha il dovere di esprimere un giudizio autonomo di fronte a fatti che sono di straordinaria gravità. Non vorrei che l’aspetto macchiettistico, l’atteggiamento da burlesque in questa vicenda offuschi il dato politico su quello che è accaduto nell’ esercizio delle funzioni pubbliche”. Così il presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola dai microfoni de La7 nel corso della trasmissione In Onda.

“Io penso che la Meloni si stia comportando sulla vicenda Santanchè, sulla vicenda Sangiuliano, sulla vicenda Delmastro – prosegue l’esponente rossoverde – in maniera indecente perché difende la tribù non difende il senso dello Stato. Il suo errore è stato quello di non avere immediatamente dimissionato l’attuale ministro della cultura. Non c’entra nulla l’eventualità del possibile peculato: l’idea che in un circuito ministeriale e nelle articolazioni della vita di un ministro possa interferire una persona senza alcun titolo è questo il punto. La vicenda sentimentale, il romanzo d’appendice non toglie nulla alla gravità di un fatto che lede fortemente la credibilità della funzione di ministro”.

“Un ministro che penso abbia fatto una figura terribile, in una vicenda dove – conclude Vendola – ci sono probabilmente delle menzogne e dove c’è un atto disdicevole di degrado del costume istituzionale”.