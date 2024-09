Mic: Zanella (Avs), ‘Sangiuliano si dimetta, Nordio lancia il sasso’

4 Settembre 2024

Roma, 4 set (Adnkronos) – “Con garbo Carlo Nordio lancia il sasso e dà il via allo ‘scarica Sangiuliano’”. E’ quanto afferma la Capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella, commentando le parole riferite dalle agenzie del ministro della Giustizia.

“Gennaro Sangiuliano -prosegue Zanella- si faccia da parte, chiudendo questa brutta storia. Non ci sono altri casi, a nostra memoria, di vicende nelle quali alle parole di una presidente del consiglio e di un ministro in carica seguano smentite efficaci da parte di una privata cittadinanza informata dei fatti come sembra essere Maria Rosaria Boccia”.