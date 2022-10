Miceli (architetti): ‘Temi congresso Cni importanti per ripresa Paese’

Ottobre 28, 2022

La Spezia, 28 ott. (Labitalia) – “I temi affrontati dal Congresso degli ingegneri sono importanti per le categorie professionali che possono dare un contributo per la ripresa economico-sociale del Paese”. Così Francesco Miceli, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, intervenendo oggi in videocollegamento al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia dal titolo ‘Confini – Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile’ in corso a La Spezia sulla nave Msc Crociere.

“Sono molti – ha sottolineato – gli argomenti che possono essere messi al centro delle attività delle professioni tecniche. Infatti prossimamente auspico un confronto tra i due ordini: architetti e ingegneri”.