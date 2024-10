Microsoft: Renzi, ‘brava Meloni, tempi cambiati da quanto attaccava noi per gli stessi incontri’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott (Adnkronos) – “Giorgia Meloni da qualche settimana sta incontrando i leader della finanza mondiale per farli investire in Italia. Brava! Quanto è cambiato dai tempi in cui la Meloni accusava noi di svendere gli asset della Patria alle lobby globali: accadeva esattamente quando noi facevamo gli stessi incontri. Ma va bene così”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.