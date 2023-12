Migliore (Fiaso), ‘modello ponte Morandi per ristrutturare ospedali’

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) – “Purtroppo senza cambiare le regole è difficile utilizzare i fondi per l’edilizia sanitaria ex articolo 20. Vanno cambiate le regole rispetto alla catena di responsabilità nell’allocazione delle risorse. Noi abbiamo un esempio straordinario in Italia che è stata la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova, dove tutti insieme abbiamo risolto in brevissimo tempo una emergenza insormontabile. Con gli ospedali dobbiamo fare lo stesso. Abbiamo chiesto che lo Stato, le regioni e le aziende si mettano intorno a un tavolo per verificare la situazione reale rispetto ad un regola tecnica, la norma antincendio, che è un presidio di sicurezza che vogliamo preservare. Ma dobbiamo avere il coraggio di fare una verifica puntuale con un piano di interventi che evidentemente deve essere di medio periodo”. Così all’Adnkronos Salute Giovanni Migliore, presidente Fiaso, a margine dell’evento ‘La sanità del futuro – un bene indivisibile da Nord a Sud’ promosso da ‘InRete’, in corso a Roma al ministero della Salute

“Se io ho una struttura su cui è posto un vincolo paesaggistico o architettonico, evidentemente in un centro storico, è tutto difficile. E’ più semplice paradossalmente fare nuovi ospedali che ristrutturare quelli vecchi”, chiosa Migliore.