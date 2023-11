Migrant: Calenda, ‘accordo con Albania è bingo per altri Paesi Ue’**

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov (Adnkronos) – L’accordo sui migranti con l’Albania “è Bingo per i Paesi europei, è la rinuncia ad avere una redistribuzione europea. Tra l’altro c’era un accordo che prevedeva fino a 10mila ricollocamenti, questa cosa è saltata”. Lo ha detto Carlo Calenda al forum Adnkronos.

“Nel momento in cui noi diciamo, non chiediamo la redistribuzione ma ce la gestiamo per conto nostro questi Paesi sono tutti contenti”, ha sottolineato il leader di Azione.