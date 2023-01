Migranti: accordi con Paesi partenza per frenare flussi al centro vertice a P.Chigi**

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Una strategia per rallentare i flussi di migranti verso l’Italia, strategia che passa da accordi con i paesi di partenza. Questo il ‘piatto forte’ del vertice di maggioranza tenutosi nel pomeriggio a Palazzo Chigi, presenti il premier Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, oltre al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al tavolo anche i vertici dell’Intelligence: per questo dalla riunione trapela ben poco. Ma uno dei tasselli è quello di un quadro, in via di definizione, per frenare le partenze. In quest’ottica i viaggi che il ministro degli Esteri e vicepremier, Tajani, ha già in agenda: Turchia -venerdì- e a seguire Tunisia e Libia. Non ci sarà, viene inoltre spiegato, il nuovo dl sicurezza domani in Cdm: la riunione è confermata -si terrà nel pomeriggio- ma all’ordine del giorno non figurerà la stretta sulle baby gang, le norme sui taser e le nuove misure per contrastare la violenza sulle donne a cui lavora il responsabile del Viminale.