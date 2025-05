Migranti: Alfieri, ‘inquietante sostegno Lega a Remigration summit, Meloni che dice?’

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Il Remigration summit, l’evento organizzato dalle forze dell’estrema destra europa che vogliono la deportazione di massa degli stranieri, si svolgerà a Gallarate, in provincia di Varese. Il tutto con il beneplacito del sindaco salviniano Andrea Cassani, che è anche segretario provinciale della Lega. A questo punto è chiaro, ed inquietante, che un evento di questa natura abbia il sostegno della Lega del vice premier Salvini”. Così il senatore Alessandro Alfieri, membro della Segreteria nazionale del Pd.

“Non possiamo tollerare che si promuovano ideologie xenofobe, di ispirazione nazista, in totale contrasto con i principi della nostra Costituzione. Lavoreremo fino all’ultimo perché questo raduno venga bloccato. Tanto più che nel frattempo le forze dell’ordine a Malpensa hanno, giustamente, fermato e espulso Rasmus Paludan, uno dei leader dell’estrema destra europea in arrivo per il summit, considerandolo un pericolo per l’ordine pubblico”.

“A questo punto vorremmo chiedere alla presidente Giorgia Meloni cosa pensi del fatto che un partito del suo governo sostenga iniziative come il Remigation summit. La nostra contrarietà a questa iniziativa è totale e per questo manifesteremo oggi in provincia di Varese e domani a Milano”.