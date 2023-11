Migranti: all’hotspot di Lampedusa in 138, in corso trasferimento in nave per 262

Novembre 14, 2023

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – Sono 138 i migranti presenti questa sera all’hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 54 minori non accompagnati. E’ in corso un trasferimento in nave di 262 migranti che raggiungeranno Porto Empedocle (Agrigento).