Migranti: all’hotspot di Lampedusa in 417, oggi trasferimento per 398

Novembre 17, 2023

Palermo, 17 nov. (Adnkronos) – Sono 417 i migranti presenti questa mattina all’hotspot di Lampedusa. Tra loro 103 minori non accompagnati. E’ previsto per questa mattina il trasferimento di 218 migranti in nave per Porto Empedocle (Agrigento). Nel primo pomeriggio è previsto un trasferimento di 180 migranti in aereo diretto a Roma Fiumicino.