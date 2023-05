Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Calma e gesso. Nessuna spaccatura. Non ho votato un odg che aveva premesse irricevibili. Gli accordi con la Libia sono consegnati al passato e adesso tocca alla Ue, ma lanciare sentenze sommarie su vicende complesse non mi appartiene per cultura politica e sensibilità personale”. Lo scrive su Twitter Enzo Amendola, deputato del Pd.