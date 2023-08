Agosto 5, 2023

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) (Ter/Adnkronos) – I venti migranti sbarcati durante la notte a ponente di Lampedusa sono bloccati da quasi 20 ore sullo scoglio. Le operazioni di soccorso fatte dalla Capitaneria di porto con i Vigili del fuoco non possono consentire il recupero fino a domani mattina per le avverse condizioni di mare e vento. Ai migranti sono stati calati viveri e acqua dalla scogliera. Dovrebbero essere tutti in buone condizioni.