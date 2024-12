Migranti: Appendino (M5s), ‘il più grande fallimento della Meloni, 1 mld buttato nel cesso’

23 Dicembre 2024

Roma, 23 dic (Adnkronos) – “Sull’immigrazione abbiamo visto il più grande fallimento di Giorgia Meloni. Ha identificato per mesi nei giudici il problema dell’Albania, ma vediamola oggi: un miliardo di euro buttati nel cesso sottratti ad esempio alla sanità pubblica, centinaia di poliziotti piazzati lì che non sono a lavorare nelle nostre stazioni”. Lo ha detto Chiara Appendino, del M5s, a L’aria che tira, su La7.

“Meloni dice che il centro funzionerà, ma oggi non funziona e se anche dovesse funzionare parleremmo comunque di tremila migranti, che sicuramente non possono risolvere il problema di tutti quelli che arrivano. Solo a novembre ne sono arrivati ottomila. Superiamo il regolamento di Dublino, cosa che ha iniziato a fare il Presidente Conte, per distribuire i migranti. Invece cosa fa questo governo? Vende l’esternalizzazione delle frontiere che è una bandierina sovranista inutile mentre in Europa ha accettato un nuovo patto di asilo che ha fatto sì che il periodo in cui l’Italia si deve occupare dei migranti passi da 12 a 20 mesi, quindi più oneri per lo Stato”, ha aggiunto.