Migranti: Appendino (M5s), ‘in Italia c’è un problema razzismo’

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “Non ci sto a criminalizzare le forze dell’ordine. Io non ho letto nel dettaglio che cosa è emerso da questo documento. Però non è che possiamo negare che nel nostro Paese non ci sia un problema di razzismo. E infatti non è un tema che riguarda specificatamente le forze dell’ordine”. Lo ha detto Chiara Appendino (M5s) ad Agorà, su Rai Tre, parlando del rapporto del Consiglio d’Europa sulle forze dell’ordine italiane.