Migranti: Ascani (Pd), ‘basta propaganda sulla pelle delle persone, serve Mare nostrum Ue’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Dieci anni fa il terribile naufragio dinanzi alle coste di Lampedusa. Annegarono 368 uomini, donne, bambini. Da allora almeno 28 mila morti o dispersi – di cui almeno 1150 minori – nel Mediterraneo, ormai un enorme cimitero. Va posta fine a questa mattanza”. Così la vicepresidente della Camera, Anna Ascani del Pd, su Fb.

“Dinanzi a noi il ‘bivio di civiltà’ di cui parla Papa Francesco: da un lato la fraternità, dall’altro l’indifferenza. Non c’è che una strada, coniugare umanità e legalità, tutela dei diritti e rispetto delle regole. Chi entra in Italia entra in Europa. La risposta al fenomeno migratorio non può che essere a livello europeo e fondata sulla solidarietà e la responsabilità. Gli egoismi nazionalisti scaricano sui paesi di primo approdo, come l’Italia, tutto il peso delle difficoltà. E da solo nessuno può farcela”.

“Servono urgentemente la riforma del Trattato di Dublino e una Mare nostrum europea per salvare vite in mare. E serve aprire nuovi canali di ingresso legali. I blocchi navali e i porti chiusi sbandierati dalla destra in campagna elettorale si sono dimostrati per quello che erano, ciniche menzogne. E la destra che governa ormai da un anno ha fallito su tutti i fronti come testimonia l’eccezionale numero degli sbarchi irregolari. Ha creato, come fa sempre, un nemico: le Ong. Ha smantellato il sistema di prima accoglienza scaricandone il peso sui comuni. Ha prodotto una quantità di decreti mostrando di essere privo di strategia. Quello che serve è cancellare la legge Bossi-Fini e riscrivere le regole per favorire l’immigrazione regolare, l’integrazione e l’incremento dei corridoi umanitari. Basta propaganda sulla pelle delle persone. Non c’è più tempo da perdere”.