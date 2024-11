Migranti: Ascani (Pd), ‘Meloni patriota a convenienza’

14 Novembre 2024

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Musk non è un uomo qualsiasi. Lui stesso ieri ha pubblicato lo statement del presidente eletto Donald Trump in cui si dice che sarà capo del Doge, un importante nuovo dipartimento dell’amministrazione americana che sarà uno dei centri nevralgici di uno Stato amico e alleato. E in più è intervenuto su un tema delicato, il rapporto tra istituzioni, tra politica e magistratura, tra esecutivo e potere giudiziario. Un tema che tocca il cuore dello Stato democratico. È naturale che il Presidente Mattarella difenda la Repubblica e la sua Costituzione. Stupisce invece che la premier abbia aspettato questo intervento per chiamare il suo amico Musk e invitarlo ad abbassare i toni, tanto più se consideriamo che si vanta di essere una patriota. Ecco, dai patrioti mi aspetterei la difesa di casa nostra, ma a quanto pare lo sono solo quando gli conviene”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo ad Agorà su Rai3.