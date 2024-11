Migranti: aula Camera rinvia dl flussi in commissione**

25 Novembre 2024

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – L’aula della Camera ha rinviato in commissione il Dl flussi. La richiesta di rinvio è stata avanzata da Nazario Pagano di Forza Italia “con l’esclusivo fine – ha spiegato in aula- di modificare il testo nei termini di un emendamento” del deputato Alessandro Urzì di Fdi “presentato in assemblea e sul quale il Comitato dei 9 ha già espresso parere favorevole”. La seduta è stata quindi sospesa e riprenderà alle 17.45.