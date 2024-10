Migranti: Avs, ‘solidarietà ad Albano, clima avvelenato da destra’

24 Ottobre 2024

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Piena e forte solidarietà alla giudice Silvia Albano, minacciata per aver svolto con indipendenza e onore il proprio ruolo di magistrato. Le gravi intimidazioni di cui è stata oggetto sono senza dubbio frutto di un clima avvelenato anche da una destra che manipola e distorce il tema dei migranti usandolo come arma per la propria propaganda calpestando giurisdizione, norme europee e internazionali e diritti”. Così il capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.