Migranti: Balboni (Fdi), ‘Cassazione conferma bontà politiche governo Meloni’

30 Dicembre 2024

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “L’ordinanza odierna della Corte di Cassazione conferma la bontà delle politiche del governo Meloni sul fronte immigrazione e smentisce le cassandre del Pd. Soprattutto, si afferma senza alcun dubbio che il modello Albania funziona e può essere esportato anche in altri Stati europei. Le decisioni del Tribunale di Roma sui migranti fatti rientrare dall’Albania erano sbagliate”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, responsabile Sicurezza e Legalità del partito.

“Le opposizioni dovrebbero leggersi l’ordinanza depositata oggi dai giudici e chiedere scusa. Dall’ordinanza è emerso, poi, un altro particolare di non poco conto: la competenza sulla decisione di quando un Paese è o non è sicuro spetta in via esclusiva al governo. Questo aspetto mette in risalto il fatto che il magistrato non può arrogarsi il potere di fare questa importante scelta. Ora si torni a lavorare con serietà per combattere trafficanti di uomini e sbarchi irregolari”.