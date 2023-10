Migranti: Barcaiuolo (Fdi), ‘non può entrare chi viene a combatterci’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “La guerra in Medio Oriente condiziona anche la questione migrazioni irregolari e la presenza di militari e controlli rafforzati anche al confine italo-francese a seguito dell’attacco terroristico avvenuto ad Arras, ne sono il segno. Ora diventa fondamentale difendere la sicurezza dell’Italia e questa necessità aumenterà nei prossimi mesi, sia perché una riesplosione dell’integralismo è possibile, sia perché fenomeni di questo tipo aumentano il rischio di immigrazione. In questo momento il rischio è che non sempre ci sia un’immigrazione di povertà ma anche di soggetti che arrivino per fare del male. L’Esecutivo sta lavorando per aumentare ancora di più il controllo del territorio nazionale perché non possiamo permetterci di far entrare persone che verrebbero a combatterci”. Lo afferma Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa del Senato.