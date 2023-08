Migranti: Barelli, ‘bene azione governo, coinvolgere Bruxelles e grandi Paesi del mondo’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Il problema dell’immigrazione è enorme e non può essere sottovalutato da nessuno. Registriamo tensioni in Africa molto pericolose che rischiano di far aumentare i flussi verso il presunto paradiso che è l’Europa che ha, come primo ponte disponibile, l’Italia. Quello che sta facendo il governo – con il premier Meloni e il ministro Tajani – è saggio, e cioè coinvolgere maggiormente Bruxelles, ma anche i grandi Paesi del mondo con il piano Mattei, perché non è possibile che gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo possano resistere a questo flusso”. Lo ha dichiarato a Controcorrente Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. “E’ chiaro che dobbiamo redistribuire il flusso perché è una cosa corretta ed è giusto aiutare i sindaci e i comuni. Noi riteniamo che sia un problema complicato e difficile che vada affrontato nell’immediatezza”, ha poi concluso Barelli.