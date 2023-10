Migranti: Barelli (Fi), ‘problema è globale, Europa sia unita e solidale’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “La questione migranti non può essere affrontata solo dall’Italia, noi ci affacciamo a pochi chilometri dal continente africano e sia il premier Meloni sia il ministro Tajani sostengono da sempre che problema è globale e l’Europa deve essere unita e solidale nell’affrontare questa situazione. Serve la diplomazia e un piano per Africa che deve coinvolgere anche l’America e l’Onu. Bene Macron e Scholz che si sono resi conto che l’Italia non può esser lasciata da sola”. E’ quanto dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Tgcom24.