Migranti: Barelli, ‘ognuno guarda propri interessi ma si troveranno soluzioni’

Luglio 2, 2023

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Per quanto concerne il problema Tunisia, è stato messo sul tavolo un problema importante e c’è stato un consenso da parte di tutti nel comprendere che se esplodesse la crisi sociopolitica tunisina, arriverebbe una nuova ondata di migranti. L’Italia fa bene a sollevare con forza questa problematica, perché siamo il Paese più esposto come punto di arrivo di nuovi migranti ed è giusto che di questo dramma se ne facciano carico tutti”. Lo ha affermato Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a ‘Sky Agenda’, su Sky Tg24.

“C’è un tema -ha aggiunto- che si dibatte in Europa ed è quello dell’unanimità e su questo si sta lavorando da tempo, non da oggi. L’Ungheria è un Paese con solo circa 9 milioni di abitanti e ha accolto migliaia profughi dall’Ucraina e la sola Polonia ne ha ospitati 4 milioni. I Paesi del Nord Europa sentono lontano il problema immigrazione, ed è comprensibile vista la loro lontananza dalle aree di partenza dell’immigrazione. Al di là che sia la destra o la sinistra a guidare un Paese, la realtà è che ognuno guarda ai propri interessi. Ora la cosa importante è che si stia cercando di far emergere il principio di solidarietà condivisa e sono convinto che si troveranno le soluzioni”.