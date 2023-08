Migranti: Barelli, ‘polemiche inutili e strumentali, da governo supporto a regioni e comuni’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Sull’immigrazione le polemiche sono strumentali. Il governo, con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha coinvolto l’Europa. Questa pressione crescente, se non dovesse essere fermata, tenderebbe a destabilizzare l’Europa, partendo da quei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia in primis”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Coffee Break.

“Le nostre regioni del Sud – ha proseguito – sono sottoposte a una pressione incredibile. L’Unione europea deve intervenire, non può essere lasciato tutto sulle spalle del nostro Paese e di quelli che si affacciano sul Mediterraneo. Occorre fermare i flussi da dove partono ed è quello che il nostro governo sta facendo, in Tunisia e Libia in particolare. Il presidente Berlusconi, anni fa, era andato addirittura a trovare Gheddafi sotto la sua tenda, in Libia, perché era consapevole che il problema sarebbe esploso e che andava gestito sulle coste africane. Non credo sia corretto né utile ridurre quello che è un problema enorme alla polemica del ‘saremmo stati più bravi noi’. Qualunque governo ci fosse stato, avrebbe risentito dello stesso identico problema”. “Il nostro esecutivo è in continuo contatto con i presidenti delle regioni e con i sindaci, di qualsiasi colore politico, comprende bene le preoccupazioni e darà il sostegno ai comuni e alle realtà locali per l’accoglienza. Saranno, inoltre, inasprite le norme di respingimento per chi non ha i titoli per restare”, ha concluso Barelli.