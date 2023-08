Migranti: Battilocchio (Fi), ‘cordoglio per le vittime, urgente approccio strategico Ue’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Mi trovo a Lampedusa per esprimere cordoglio e dolore per le vittime di questi giorni, solidarietà alla generosa popolazione locale e vicinanza alle nostre forze dell’ordine e di polizia, alla Croce rossa e a tutti gli operatori che stanno lavorando con professionalità e dedizione, senza sosta”. Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, responsabile del dipartimento Immigrazione del gruppo azzurro, presente oggi nuovamente a Lampedusa. “L’instabilità crescente nel continente africano è un ulteriore motivo di preoccupazione – ha spiegato l’esponente forzista -. L’Italia in questi mesi sta facendo il suo, con un impegno senza precedenti: un’azione efficace, provvedimenti concreti, collaborazione diplomatica continua con i Paesi di transito e di origine”.

“Grazie al nostro governo la questione è finalmente nell’agenda a Bruxelles, come dimostrano gli ultimi Consigli Europei. Ma l’Europa deve essere più compatta, operativa e risoluta perché la gestione dei flussi migratori non può essere affrontata solo dagli Stati di confine, sempre con i canoni dell’emergenza. Gli episodi di Ventimiglia, con i sistematici respingimenti alla frontiera da parte della polizia francese, portati alla luce da un rapporto di ‘Medici senza Frontiere’ e oggetto di una nostra specifica interrogazione, confermano inoltre ulteriormente che i migranti che arrivano in Italia vogliono spostarsi in altri Paesi: va posta quindi l’attenzione sui cosiddetti movimenti secondari, nell’ambito di una più generale politica strategica di risposta, sotto l’egida di Bruxelles. Stiamo parlando di una questione strutturale che, lo ribadiamo, non può che avere una cornice comunitaria con condivisione di solidarietà, responsabilità e oneri tra i 27 Stati”, ha concluso Battilocchio.