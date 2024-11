Migranti: Battilocchio (Fi), ‘dl flussi favorisce sistema produttivo e immigrazione regolare’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Quello che abbiamo chiesto con gran voce a Bruxelles per decenni ora è realtà: avere finalmente una condivisione di responsabilità, di solidarietà e di oneri tra i 27 Stati in una imprescindibile cornice europea”. Lo ha affermato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso della dichiarazione di fiducia sul Dl flussi. Secondo il ministero dell’Interno, ha proseguito, “al 26 novembre ci sono stati in Italia 61 mila arrivi irregolari a fronte di 151.384 arrivi irregolari nello stesso periodo del 2023. Questa non è propaganda, sono numeri ufficiali che ci confermano che stiamo sulla strada giusta”.

“Questo decreto contiene anche proposte positive che intrecciano le esigenze del sistema produttivo con una migrazione regolare e di qualità, favorendo l’integrazione dei lavoratori stranieri. Forza Italia ribadisce il suo impegno nel combattere il caporalato ed ogni forma di sfruttamento e di lavoro sommerso, attraverso politiche che siano lungimiranti e responsabili nel gestire i flussi migratori. Il provvedimento contiene anche una stretta relativamente ai ricongiungimenti familiari mettendo dei paletti per contenere un numero di arrivi eccessivi”.

“Per garantire che l’immigrazione sia un processo sicuro occorre favorire la creazione di canali regolari d’ingresso per la ricerca di lavoro, investire nella formazione professionale e civico-linguistica degli immigrati attraverso un percorso di accompagnamento del migrante verso l’inserimento nella società civile. Per quanto riguarda l’elenco dei Paesi sicuri, il passaggio a norma di rango primario rispetto all’inserimento in un decreto interministeriale, anche in conseguenza delle continue disapplicazioni da parte dei giudici, dei tribunali e delle sezioni specializzate, costituisce un importante passo avanti”, ha concluso, annunciando il voto favorevole di Forza Italia alla fiducia sul provvedimento.