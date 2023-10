Migranti: Bazoli (Pd), ‘Salvini continua a non rispondere su video’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Salvini continua a non rispondere a domande cruciali. Chi gli ha dato il video che gli ha consentito di mettere alla gogna la giudice Apostolico? Da dove arriva quel video? Era un documento riservato? Siamo in presenza di un ministro che utilizza video non divulgabili per intimidire i magistrati che non gli piacciono? Scenari inquietanti che andrebbero smentiti con chiarezza e senza le ambiguità di questi giorni”. Così il senatore Alfredo Bazoli, vicepresidente del gruppo Pd.